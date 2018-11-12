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      Кто "сдал" Россию: появились новые детали о кремлевском шпионе в Австрии

      128 Читати новину українською
      Великобритания могла сообщить Австрии о русском шпионе
      Великобритания могла сообщить Австрии о русском шпионе / Фото из открытых источников

      Информацию о австрийском полковнике, который шпионил на Россию, могла передать Вене Великобритания. Тот передавал российской военной разведке данные о многих австрийских высокопоставленных военных, а также о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах.

      Об этом пишет газета Kleine Zeitung со ссылкой на собеседника в министерстве обороны Австрии.

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      Так, австрийская власть заявила, что получила данные от спецслужбы "дружественного государства". Таким образом Лондон мог попытаться изменить отношение Австрии к Москве.

      К слову, в авторы материала отмечают, что ранее Вена отказывался высылать российских дипломатов из-за скандала с отравлением в Англии бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля.

      Напомним, недавно в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 90-х годов. В связи с этим глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свою плановую поездку в Россию.

      Теги: Новости политики Новости России Великобритания Австрия
      Источник: 24 Канал
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