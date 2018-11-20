Агресія Росії в Азовському морі: у Великобританії зробили заяву

Велика Британія закликає Російську Федерацію припинити затримувати та перешкоджати доступу суден до українських портів в Азовському морі. Такі агресивні дії Москви дестабілізують регіональну економіку.

Про це повідомляє МЗС Великобританії.

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"Росія і її сили безпеки продовжують порушувати українське та міжнародне судноплавство, зупиняючи судна, які заходять в українські порти в Азовському морі. У березні Росія відкрила незаконно збудований міст через Керченську протоку, який з'єднує Росію з окупованим Кримським півостровом", – нагадали у відомстві.

У британському МЗС зауважили, що після відкриття Кримського мосту більше ніж 200 суден постраждали від політики, яка "завдає шкоди економіці України та підриває її суверенітет.

З того часу Росія проводить операції із зупинки та пошуку вантажних суден, які прибувають та відпливають з українських портів в Азовському морі та залишають їх. Це призводить до затримок, значного збільшення транспортних витрат і зниження доходів українських портів,

– констатували у Британії

Також, Лондон висловив стурбованість через зростаючу військову присутність Росії в Азовському морі.

"Велика Британія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її визнаних кордонів і територіальних вод. Закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ торговельних суден через Керченську протоку та Азовське море", – наголосив представник МЗС Великобританії.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні. Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.