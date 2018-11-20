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      Агрессия России в Азовском море: в Великобритании сделали заявление

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      Великобритания призывает РФ прекратить задерживать суда в Азовском море
      Великобритания призывает РФ прекратить задерживать суда в Азовском море / Фото из открытых источников

      Великобритания призывает Российскую Федерацию прекратить задерживать и препятствовать доступу судов в украинские порты в Азовском море. Такие агрессивные действия Москвы дестабилизируют региональную экономику.

      Об этом сообщает МИД Великобритании.

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      "Россия и ее силы безопасности продолжают мешать прибытию украинских и международных судов в украинские порты в Азовском море. В марте Россия открыла незаконно построенный мост через Керченский пролив, который соединяет Россию с оккупированным Крымским полуостровом", – напомнили в ведомстве.

      В британском МИД отметили, что после открытия Крымского моста более чем 200 судов пострадали от политики, которая "наносит вред экономике Украины и подрывает ее суверенитет".

      С тех пор Россия проводит операции по остановке и поиску грузовых судов, что прибывают и отплывают из украинских портов в Азовском море. Это приводит к задержкам, значительному увеличению транспортных расходов и снижению доходов украинских портов,
      – констатировали в Британии

      Также Лондон выразил обеспокоенность из-за растущего военного присутствия России в Азовском море.

      "Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных границ и территориальных вод. Призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ торговых судов через Керченский пролив и Азовское море", – отметил представитель МИД Великобритании.

      Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе. Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Водный транспорт Крымский мост Конфликт в Азовском море Великобритания
      Источник: 24 Канал
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