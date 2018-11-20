Агрессия России в Азовском море: в Великобритании сделали заявление

Великобритания призывает Российскую Федерацию прекратить задерживать и препятствовать доступу судов в украинские порты в Азовском море. Такие агрессивные действия Москвы дестабилизируют региональную экономику.

Об этом сообщает МИД Великобритании.

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"Россия и ее силы безопасности продолжают мешать прибытию украинских и международных судов в украинские порты в Азовском море. В марте Россия открыла незаконно построенный мост через Керченский пролив, который соединяет Россию с оккупированным Крымским полуостровом", – напомнили в ведомстве.

В британском МИД отметили, что после открытия Крымского моста более чем 200 судов пострадали от политики, которая "наносит вред экономике Украины и подрывает ее суверенитет".

С тех пор Россия проводит операции по остановке и поиску грузовых судов, что прибывают и отплывают из украинских портов в Азовском море. Это приводит к задержкам, значительному увеличению транспортных расходов и снижению доходов украинских портов,

– констатировали в Британии

Также Лондон выразил обеспокоенность из-за растущего военного присутствия России в Азовском море.

"Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных границ и территориальных вод. Призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ торговых судов через Керченский пролив и Азовское море", – отметил представитель МИД Великобритании.

Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе. Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.