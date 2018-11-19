19:19
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Як далеко готовий піти Захід, щоб захистити Азовське море

      51 Читать новость на русском
      Конфлікт в Азовському морі
      Конфлікт в Азовському морі

      19 листопада у Азовському морі росіяни затримали човен з українськими рибалками. Весь улов і саме судно конфіскували, а також виписали штраф.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

      Читайте також: Путін заблокує Азовське море у двох випадках, – військовий

      Європарламент 25 жовтня схвалив резолюцію щодо Азовського моря, в якій узгодив, що буде призначена уповноважена особа, яка буде займатися цією ситуацією. На українсько-російську акваторію Європа звернула увагу після того, як Росія влаштувала блокаду в Азовському морі. Адже з побудовою Керченського мосту її охорона регулярно безпідставно затримує судна, що йдуть до українських портів. 

      Якщо ми ставимо питання "Як далеко готовий піти Захід, щоб захистити наше Азовське море", значить ми з вами у великій проблемі. Так, Захід буде обкладати Росію санкціями, але вони завжди дивляться наскільки далеко готові піти ми самі, 
      – зауважив журналіст. 

      Також він додав, що Росія може заблокувати Одесу, що вона і намагалася зробити ще кілька років тому, висадившись на острів Джарилгач. Крім того, вони можуть виставити кораблі таким чином, щоб не пускати нікого до Одеського порту. 

      Віталій Дейнега погодився, що з побудовою Керченського мосту, Україні дуже важко відстоювати свої позиції та цілісність. 

      Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні.

      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Анексія Криму Європа Європарламент Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      сьогодні , 19:00 День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      Ольга Черненко 90
      Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      сьогодні , 18:01 Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      Інна Жолобович 5519
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      сьогодні , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      сьогодні , 17:35 Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      Злой Одессит 551
      УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      сьогодні , 15:14 УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      Блог Соцмережі 1366
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Білоруські митники сконфузилися перед Red Hot Chili Peppers
       10 липня 2016 , 11:59
      Канал Al Jazeera не впустив FEMENістку в прямий ефір (Фото)
       22 квітня 2013 , 21:04
      Гройсман хоче забезпечити школярів флікерами
       5 жовтня , 11:33
      Міністр екології України виступив проти легалізації "евроблях"
       сьогодні , 10:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук