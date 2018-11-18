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      Путін заблокує Азовське море у двох випадках, – військовий

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      В Росії погрожують заблокувати Азовське море
      В Росії погрожують заблокувати Азовське море / 24 канал

      Путін може у будь-який момент заблокувати прохід суден Азовським морем. Хоча ймовірність втілення цієї погрози є невисокою. Є дві умови, за яких президент РФ піде на такі кроки.

      Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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      Як зауважує фахівець, передача Україні двох американських колишніх катерів берегової охорони класу Island ("Айленд") на ситуацію з блокуванням Росією проходу суден через Керченську протоку ніяк не вплинуло. За словами Жданова, ці катери Порошенко три роки брав і ніяк не міг прийняти. Судячи з усього, США натиснули, і президент надав згоду. Наразі невідомо, скільки часу піде, щоб їх перегнати в Азовське море.

      Водночас, говорить військовий, для Росії звично погрожувати Україні. І це треба враховувати.

      "Росія – тоталітарна країна, якщо Путін скаже – то заблокують в Азовському морі наші кораблі вже завтра. На жаль, у Росії є і сили, і можливості. На такий крок Путін може піти, якщо буде загроза економічної або військової блокади Криму. Або ж загроза відсторонення від влади. Тоді він зіграє у війнушку, щоб мобілізувати населення", – наголосив Олег Жданов.

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      При цьому, зауважує експерт, Україна має кілька важелів впливу на РФ, хоча чомусь їх не використовує.

      Економічні важелі тиску на Росію Україна взагалі не використовує. Ми забули, що газ і світло в Крим ідуть з материкової України. Знову ж таки питання денонсації договорів з Росією та повернення Азовському морю статусу відкритого моря. Введення там норм міжнародного права з поняттями нейтральні води та морський державний кордон. Навіть Генасамблея ООН у своїй резолюції рекомендує анексію Криму прирівняти до збройного конфлікту. А ми не визнаємо факту збройного конфлікту з Росією,
      – підкреслив Жданов.

      Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

      Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.

      15 листопада Третій комітет Генеральної асамблеї ООН схвалив нову резолюцію щодо Криму "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна". 26 країн проголосували проти оновленого проекту резолюції "Ситуація із правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)". В тому числі Росія та Китай.

      Про ще йдеться у новій кримській резолюції ООН?Проект резолюції передбачає, зокрема, підтвердження, що між Україною та Росією існує міжнародний збройний конфлікт; засуджує застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство; вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН із відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською та кримськотатарською мовами.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Анексія Криму Генасамблея ООН Кримський міст
      Джерело: 24 канал
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