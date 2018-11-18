09:49
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Путин заблокирует Азовское море в двух случаях, – военный

      843 Читати новину українською
      В России угрожают заблокировать Азовское море
      В России угрожают заблокировать Азовское море / 24 канал

      Путин может в любой момент заблокировать проход судов Азовским морем. Хотя вероятность воплощения этой угрозы невысока. Есть два условия, при которых президент РФ пойдет на такие шаги.

      Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

      Читайте также: Во время Второй мировой войны за такую "политику" расстреливали, – эксперт о ситуации на Азове

      Как замечает специалист, передача Украине двух бывших американских катеров береговой охраны класса Island ("Айленд") на ситуацию с блокированием Россией прохода судов через Керченский пролив никак не повлияло. По словам Жданова, эти катера Порошенко три года брал и никак не мог принять. Судя по всему, США нажали, и президент дал согласие. Пока неизвестно, сколько времени уйдет, чтобы их перегнать в Азовское море.

      В то же время, говорит военный, для России привычно угрожать Украине. И это надо учитывать.

      "Россия – тоталитарная страна, если Путин скажет – то заблокируют в Азовском море наши корабли уже завтра. К сожалению, у России есть и силы, и возможности. На такой шаг Путин может пойти, если будет угроза экономической или военной блокады Крыма. Или же угроза отстранения от власти. Тогда он сыграет в войнушку, чтобы мобилизовать население", – подчеркнул Олег Жданов.

      Читайте также: Эскалация в Азовском море: Наев рассказал о попытках оккупантов усилить конфликт

      При этом, отмечает эксперт, Украина имеет несколько рычагов влияния на РФ, хотя почему-то их не использует.

      Экономические рычаги давления на Россию Украина вообще не использует. Мы забыли, что газ и свет в Крым идут с материковой Украины. Опять же вопрос денонсации договоров с Россией и возвращение Азовскому морю статуса открытого моря. Введение там норм международного права с понятиями нейтральные воды и морская государственная граница. Даже Генассамблея ООН в своей резолюции рекомендует аннексию Крыма приравнять к вооруженному конфликту. А мы не признаем факта вооруженного конфликта с Россией,
      – подчеркнул Жданов.

      Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

      Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

      15 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил новую резолюцию относительно Крыма "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". 26 стран проголосовали против обновленного проекта резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". В том числе Россия и Китай.

      О чем идет речь в новой крымской резолюции ООН?Проект резолюции предусматривает, в частности, подтверждение, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт; осуждает применение Россией собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство; требует от России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове; призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Аннексия Крыма Конфликт в Азовском море Крымский мост Генассамблея ООН
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Убийство на Николаевщине: Мужчина разрубил женщину и разбросал в окрестностях
       1 сентября 2012 , 12:31
      Кто такой Саакашвили: важные факты из политической жизни деятеля
       11 декабря 2017 , 10:49
      Аравийцы помогут Маску приватизировать Tesla
       21 августа , 07:45
      Ворскла – Арсенал: стало известно, сможет ли полтавский клуб принять именитого соперника в присутствии болельщиков
       14 ноября , 17:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук