Путин заблокирует Азовское море в двух случаях, – военный

Путин может в любой момент заблокировать проход судов Азовским морем. Хотя вероятность воплощения этой угрозы невысока. Есть два условия, при которых президент РФ пойдет на такие шаги.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Как замечает специалист, передача Украине двух бывших американских катеров береговой охраны класса Island ("Айленд") на ситуацию с блокированием Россией прохода судов через Керченский пролив никак не повлияло. По словам Жданова, эти катера Порошенко три года брал и никак не мог принять. Судя по всему, США нажали, и президент дал согласие. Пока неизвестно, сколько времени уйдет, чтобы их перегнать в Азовское море.

В то же время, говорит военный, для России привычно угрожать Украине. И это надо учитывать.

"Россия – тоталитарная страна, если Путин скажет – то заблокируют в Азовском море наши корабли уже завтра. К сожалению, у России есть и силы, и возможности. На такой шаг Путин может пойти, если будет угроза экономической или военной блокады Крыма. Или же угроза отстранения от власти. Тогда он сыграет в войнушку, чтобы мобилизовать население", – подчеркнул Олег Жданов.

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При этом, отмечает эксперт, Украина имеет несколько рычагов влияния на РФ, хотя почему-то их не использует.

Экономические рычаги давления на Россию Украина вообще не использует. Мы забыли, что газ и свет в Крым идут с материковой Украины. Опять же вопрос денонсации договоров с Россией и возвращение Азовскому морю статуса открытого моря. Введение там норм международного права с понятиями нейтральные воды и морская государственная граница. Даже Генассамблея ООН в своей резолюции рекомендует аннексию Крыма приравнять к вооруженному конфликту. А мы не признаем факта вооруженного конфликта с Россией,

– подчеркнул Жданов.

Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.



Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.



15 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил новую резолюцию относительно Крыма "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". 26 стран проголосовали против обновленного проекта резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". В том числе Россия и Китай.

О чем идет речь в новой крымской резолюции ООН?Проект резолюции предусматривает, в частности, подтверждение, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт; осуждает применение Россией собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство; требует от России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове; призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.