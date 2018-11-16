Китай, Россия и не только: кто голосовал против новой крымской резолюции ООН

26 стран проголосовали против обновленного проекта резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)"

Об этом сообщила Миссия Украины при ООН в своем Twitter.

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Поддержали проект резолюции 67 стран. Еще 87 воздержалось, зато против проголосовали 26.

Держави, які голосували ПРОТИ резолюції:



Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве pic.twitter.com/Yt3tTNdqUe — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15. November 2018

В частности, против голосовали Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Армения, Беларусь, Боливия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве, Бурунди, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия.

После того как комитет проголосует в декабре 2018 года, проект рассмотрит Генеральная ассамблея ООН.

Напомним, что накануне третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил новую резолюцию относительно Крыма "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

О чем идет речь в новой крымской резолюции ООН?Проект резолюции предусматривает, в частности, подтверждение, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт; осуждает применение Россией собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство; требует от России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове; призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.