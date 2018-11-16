Китай, Росія і не тільки: хто голосував проти нової кримської резолюції ООН

26 країн проголосували проти оновленого проекту резолюції "Ситуація із правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)"

Про це повідомила Місія України при ООН у своєму Twitter.

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Підтримали проект резолюції 67 країн. Ще 87 утрималося, натомість проти проголосували 26.

Держави, які голосували ПРОТИ резолюції:



Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве pic.twitter.com/Yt3tTNdqUe — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15. November 2018

Зокрема, проти голосували Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Вірменія, Білорусь, Болівія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве, Бурунді, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія.

Після того як комітет проголосує у грудні 2018 року, проект розгляне Генеральна асамблея ООН.

Нагадаємо, що напередодні третій комітет Генеральної асамблеї ООН схвалив нову резолюцію щодо Криму "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Про ще йдеться у новій кримській резолюції ООН? Проект резолюції передбачає, зокрема, підтвердження, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт; засуджує застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство; вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН із відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською і кримськотатарською мовами.