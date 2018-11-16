ООН одобрила новую резолюцию по Крыму

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил новую резолюцию по Крыму "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

Читайте также: Порошенко ответили Путину на заявление о смене власти в Украине

Несмотря на ожесточенное противодействие российской стороны, новую резолюцию с осуждением грубых нарушений РФ как страной-оккупантом прав человека в украинском Крыму принято сегодня Третьим комитетом ГА ООН,

– говорится в сообщении Президента.

Также Петр Порошенко отметил, что резолюция ГА ООН содержит положения о судьбе украинских политзаключенных Кремля ежедневная борьба за освобождение которых продолжается. Он также отметил, что "международная ответственность за агрессию, оккупацию, нарушения прав человека неизбежна". Президент выразил благодарность государствам-членам ООН за неизменную солидарность с Украиной.