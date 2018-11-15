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      У Порошенко ответили Путину на заявление о смене власти в Украине

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Заявления президента России Владимира Путина относительно мирного урегулирования ситуации на Донбассе при власти Президента Петра Порошенко является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине.

      Об этом написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

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      Отметим, 15 ноября Путин заявил, что нельзя рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе при нынешней власти в Украине.

      По словам пресс-секретаря Порошенко, это заявление является прямым вмешательством в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что избирательная кампания еще не началась.

      Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственного деятеля, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи,
      – написал Цеголко.

      Он подчеркнул, что Порошенко выступает за политико-дипломатическое урегулирование, но не согласится на мир на условиях России.

       

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Петр Порошенко Владимир Путин Администрация Президента
      Источник: 24 канал
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