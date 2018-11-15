У Порошенко ответили Путину на заявление о смене власти в Украине

Заявления президента России Владимира Путина относительно мирного урегулирования ситуации на Донбассе при власти Президента Петра Порошенко является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине.

Об этом написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

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Отметим, 15 ноября Путин заявил, что нельзя рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе при нынешней власти в Украине.

По словам пресс-секретаря Порошенко, это заявление является прямым вмешательством в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что избирательная кампания еще не началась.

Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственного деятеля, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи,

– написал Цеголко.

Он подчеркнул, что Порошенко выступает за политико-дипломатическое урегулирование, но не согласится на мир на условиях России.