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      У Порошенка відповіли Путіну на заяву про зміну влади в Україні

      15784 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Заяви президента Росії Володимира Путіна щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі за влади Президента Петра Порошенка є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні.

      Про це написав реченик Президента України Святослав Цеголко.

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      Зазначимо, 15 листопада Путін заявив, що не можна розраховувати на мирне вирішення питань на Донбасі за нинішньої влади в Україні.

      За словами прес-секретаря Порошенка, ця заява є прямим втручанням у виборчий процес в Україні, попри те, що виборча кампанія ще не розпочалася.

      Очевидною є неприязнь Путіна до Порошенка як державного діяча, який зірвав плани Кремля із повернення України під контроль Російської імперії,
      – написав Цеголко.

      Він наголосив, що Порошенко виступає за за політико-дипломатичне врегулювання, але не погодиться на мир на умовах Росії.

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Петро Порошенко Адміністрація Президента Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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