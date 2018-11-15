"Це безглуздо": Путін не хоче зустрічей у Нормандському форматі до виборів в Україні

Президент Росії Володимир Путін назвав безглуздим проведення зустрічей у Нормандському форматі до президентських і парламентських виборів в Україні у 2019 році.

Про це господар Кремля сказав за підсумками візиту до Сінгапура, повідомляє УНІАН.

Зустрічатися в Нормандському форматі на цей час, у ході передвиборної кампанії, яка відбувається в Україні, більш-менш безглуздо,

– сказав Путін.

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Російський президент також укотре заявив, що влада України "не виявила бажання" реалізовувати мінські угоди.

До слова, 13 листопада українська сторона у Тристоронній контактній групі скерувала Росії та ОБСЄ офіційну ноту з пропозицією провести позачергове засідання групи у зв‘язку з проведенням псевдовиборів на окупованому Донбасі. Проте російська сторона відповіла відмовою.

Що таке Нормандський формат? Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна - Німеччина - Франція - Росія щодо вирішення збройного конфлікту на Донбасі. Назва формату походить від зустрічі глав цих держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).