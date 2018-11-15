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      "Це безглуздо": Путін не хоче зустрічей у Нормандському форматі до виборів в Україні

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      Путін виступив проти проведення зустрічей у Нормандському форматі до виборів в Україні
      Путін виступив проти проведення зустрічей у Нормандському форматі до виборів в Україні / Kremlin.ru

      Президент Росії Володимир Путін назвав безглуздим проведення зустрічей у Нормандському форматі до президентських і парламентських виборів в Україні у 2019 році.

      Про це господар Кремля сказав за підсумками візиту до Сінгапура, повідомляє УНІАН.

      Зустрічатися в Нормандському форматі на цей час, у ході передвиборної кампанії, яка відбувається в Україні, більш-менш безглуздо,
      – сказав Путін.

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      Російський президент також укотре заявив, що влада України "не виявила бажання" реалізовувати мінські угоди.

      До слова, 13 листопада українська сторона у Тристоронній контактній групі скерувала Росії та ОБСЄ офіційну ноту з пропозицією провести позачергове засідання групи у зв‘язку з проведенням псевдовиборів на окупованому Донбасі. Проте російська сторона відповіла відмовою.

      Що таке Нормандський формат? Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна - Німеччина - Франція - Росія щодо вирішення збройного конфлікту на Донбасі. Назва формату походить від зустрічі глав цих держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Нормандський формат Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Путін Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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