Україна запропонувала Росії провести засідання в Мінську через псевдовибори на Донбасі

Українська сторона у Тристоронній контактній групі скерувала офіційну ноту з пропозицією провести позачергове засідання групи у зв‘язку з проведенням псевдовиборів на окупованому Донбасі.

Про це у Facebook написала представниця України в ТКГ, нардеп Ірина Геращенко.

"Ми наполягаємо на тристоронньому форматі переговорів за участю України, РФ, ОБСЄ. Наразі вже маємо відповідь від представників ОБСЄ, які підтримують ініціативу і готові в будь- який момент зібрати засідання… РФ мовчать, жодної відповіді", – написала Геращенко.

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Вона також висловила переконання, що Росія прагне розірвати мінські угоди чужими руками, спровокувати повну дискредитацію мирних переговорів, зірвати їх, знищити мінський процес, бо це означає закінчення таких болісних санкцій.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.