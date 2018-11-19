Как далеко готов пойти Запад, чтобы защитить Азовское море

19 ноября в Азовском море россияне задержали лодку с украинскими рыбаками. Весь улов и само судно конфисковали, а также выписали штраф.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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Европарламент 25 октября одобрил резолюцию по Азовскому морю, в которой согласовал, что будет назначено уполномоченное лицо, которое будет заниматься этой ситуацией. На украинско-российскую акваторию Европа обратила внимание после того, как Россия устроила блокаду в Азовском море. Ведь с постройкой Керченского моста ееохрана регулярно безосновательно задерживает суда, идущие в украинские порты.

Если мы ставим вопрос: "Как далеко готов пойти Запад, чтобы защитить наше Азовское море", значит мы с вами в большой проблеме. Да, Запад будет облагать Россию санкциями, но они всегда смотрят насколько далеко готовы пойти мы сами,

– заметил журналист.

Также он добавил, что Россия может заблокировать Одессу, что она и пыталась сделать еще несколько лет назад, высадившись на остров Джарылгач. Кроме того, они могут выставить корабли таким образом, чтобы не пускать никого в Одесский порт.

Виталий Дейнега согласился, что с постройкой Керченского моста Украине очень трудно отстаивать свои позиции и целостность.

Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе.