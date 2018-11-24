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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      У Великобританії порівняли Росію з терористами: з'явилась зухвала відповідь Кремля

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      Лавров прокоментував заяву командувача армії Британії про загрозу Росії
      Лавров прокоментував заяву командувача армії Британії про загрозу Росії / Фото з відкритих джерел

      У Путіна не забарились із реакцією на вислови британського генерала щодо російської загрози. Там вважають, що Великобританії варто "перевіряти на адекватність" керівництво армії.

      Про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, пише РБК.

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      Так, Лавров прокоментував заяву командувача армії Великої Британії Марка Карлтон-Сміта. Генерал заявив, що Росія становить набагато більшу загрозу для національної безпеки країни, ніж угруповання "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".

      Ми не можемо нікому заборонити виявляти свої інтелектуальні і політичні здібності,
      – сказав Лавров.

      При цьому голова російського МЗС зіронізував, що Росія не може впливати на рішення уряду Великої Британії щодо керівництва армії.

      "Надіюся, що такі рішення перевіряють на адекватність", – додав він.

      Лавров додав, що ІДІЛ ще має осередки спротиву у Сирії, за якими нібито стоять США.

      Нагадаємо, наразі взаємини між Британією та Росією перебувають у вельми натягнутому стані, оскільки Королівство вважає, що саме Кремль стоїть за отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Відтак, 14 березня 2018 року прем'єр-міністр країни Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. А згодом до неї ще приєдналися 30 країн світу та НАТО, які заявили про видворення загалом 152 російських диппредставників.

      У відповідь на це Росія заявила про дзеркальні заходи – зокрема, Кремль оголосив персонами нон грата 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії, а також відкликав свою згоду на відкриття Генерального консульства Великобританії у Санкт-Петербурзі та припинив роботу Британської Ради на території РФ.

      Теги: Сергій Лавров Новини політики Новини Росії Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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