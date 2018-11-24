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      В Великобритании сравнили Россию с террористами: появился дерзкий ответ Кремля

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      Лавров прокомментировал заявление командующего армии Британии об угрозе России
      Лавров прокомментировал заявление командующего армии Британии об угрозе России / Фото из открытых источников

      У Путина не замедлили с реакцией на высказывания британского генерала о российской угрозе. Там считают, что Великобритании стоит "проверять на адекватность" руководство армии.

      Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РБК.

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      Так, Лавров прокомментировал заявление командующего армии Великобритании Марка Карлтон-Смита. Генерал заявил, что Россия представляет гораздо большую угрозу для национальной безопасности страны, чем группировка "Исламское государство" и "Аль-Каида".

      Мы не можем никому запретить проявлять свои интеллектуальные и политические способности,
      – сказал Лавров.

      При этом глава российского МИД пошутил, что Россия не может влиять на решение правительства Великобритании в отношении руководства армии.

      "Надеюсь, что такие решения проверяют на адекватность", – добавил он.

      Лавров добавил, что "Исламское государство" еще имеет очаги сопротивления в Сирии, за которыми якобы стоят США.

      Напомним, в настоящее время взаимоотношения между Британией и Россией находятся в весьма натянутом состоянии, поскольку Королевство считает, что именно Кремль стоит за отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Следовательно, 14 марта 2018 года премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. А впоследствии к ней еще присоединились 30 стран мира и НАТО, которые заявили о выдворении всего 152 российских диппредставителей.

      В ответ на это Россия заявила о зеркальных мерах – в частности, Кремль объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании, а также отозвал свое согласие на открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратил работу Британского Совета на территории РФ.

      Теги: Сергей Лавров Новости политики Новости России Великобритания
      Источник: 24 Канал
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