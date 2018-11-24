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      Россия опаснее "Исламского государства", – генерал Великобритании

      62 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Фото из открытых источников

      Россия представляет большую угрозу для национальной безопасности Великобритании, чем террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида",

      Об этом сказал начальник генштаба британских вооруженных сил генерал Марк Карлтон-Смит в интервью The Telegraph.

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      Он отметил, что Россия постоянно прилагает усилия для изучения и использования уязвимых сторон Запада, особенно в некоторых нетрадиционных областях кибернетической, космической и подводной войны.

      Мы не можем спокойно наблюдать за той угрозой, которую представляет Россия, или оставлять ее без внимания,
      – подчеркнул генерал.

      По его мнению, наиболее рациональным ответом на российские угрозы является "сохранение возможностей и единства НАТО".

      Напомним, сейчас отношения между Британией и Россией находятся в весьма натянутом состоянии, поскольку Королевство считает, что именно Кремль стоит за отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Следовательно, 14 марта 2018 года премьер-министр страны Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. А потом к ней еще присоединились 30 стран мира и НАТО, которые заявили о выдворении в целом 152 российских диппредставителей.

      В ответ на это Россия заявила о зеркальных мерах – в частности, Кремль объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании, а также отозвал свое согласие на открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратил работу Британского Совета на территории РФ.

      Теги: Новости России Новости политики Аль-Каида Исламское государство Великобритания
      Источник: 24 Канал
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