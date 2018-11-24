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      Росія небезпечніше, ніж "Ісламська держава", – генерал Великобританії

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

      Росія становить більшу загрозу для національної безпеки Великобританії, ніж терористичні угруповання "Ісламська держава" і "Аль-Каїда",

      Про це сказав начальник генштабу британських збройних сил генерал Марк Карлтон-Сміт в інтерв'ю The Telegraph.

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      Він наголосив, що Росія постійно докладає зусиль для вивчення і використання вразливих сторін Заходу, особливо в деяких нетрадиційних областях кібернетичної, космічної та підводної війни.

      Ми не можемо спокійно спостерігати за тією загрозою, яку представляє Росія, або залишати її без уваги,
      – підкреслив генерал.

      На його думку, найбільш раціональною відповіддю на російські погрози є "збереження можливостей і єдності НАТО".

      Нагадаємо, наразі взаємини між Британією та Росією перебувають у вельми натягнутому стані, оскільки Королівство вважає, що саме Кремль стоїть за отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Відтак, 14 березня 2018 року прем'єр-міністр країни Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. А згодом до неї ще приєдналися 30 країн світу та НАТО, які заявили про видворення загалом 152 російських диппредставників.

      У відповідь на це Росія заявила про дзеркальні заходи – зокрема, Кремль оголосив персонами нон грата 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії, а також відкликав свою згоду на відкриття Генерального консульства Великобританії у Санкт-Петербурзі та припинив роботу Британської Ради на території РФ.

      Теги: Новини Росії Новини політики Великобританія Ісламська держава Аль-Каїда
      Джерело: 24 Канал
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