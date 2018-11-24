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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Помнить не достаточно: президент Латвии резко высказался о Голодоморе и агрессии России

      99 Читати новину українською
      Надо не только помнить о Голодоморе, но и противостоять агрессии России, – Вейонис
      Надо не только помнить о Голодоморе, но и противостоять агрессии России, – Вейонис / Фото из открытых источников

      Международное сообщество должно не только помнить о трагедии Голодомора. Необходимо противостоять агрессивным действиям России против Украины.

      Об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис, пишет "Укринформ".

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      Латвийский лидер подчеркнул, что Россия продолжает придерживаться поведения СССР. Агрессивная политика Москвы против Украины продолжается.

      "Это то, что происходит перед нашими глазами, – необъявленная война на Донбассе, незаконная аннексия Крыма и де-факто блокада Азовского моря. Таким образом, международное сообщество должно не только помнить эту трагическую страницу украинской истории, но также показывать четкую, сильную позицию против агрессии и пренебрежения международным правом", – подчеркнул он.

      Также Вейонис отметил, что парламент Латвии признал Голодомор геноцидом украинского народа еще 10 лет назад.

      Это одна из самых трагических страниц в истории Европы в ХХ веке. Давайте называть это тем, чем оно было. Это был геноцид украинского народа,
      – подчеркнул латвийский лидер.

      Он подчеркнул, что Голодомор должен напоминать о глубоком уважении к правам человека и международному праву. По словам Вейониса, только это может быть гарантией того, что такие трагедии больше никогда не повторятся.

      К слову, президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис посетит территорию Донбасса вблизи линии соприкосновения, где продолжается российско-украинская война.

      Теги: Новости Украины Голодомор Новости России Новости политики Конфликт в Азовском море Война на Донбассе Латвия
      Источник: 24 Канал
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