Пам’ятати недостатньо: президент Латвії різко висловився про Голодомор та агресію Росії

Міжнародна спільнота повинна не лише пам’ятати про трагедію Голодомору. Необхідно протистояти агресивним діям Росії проти України.

Про це заявив президент Латвії Раймондс Вейоніс, пише "Укрінформ".

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Латвійський лідер наголосив, що Росія продовжує дотримуватись поведінки СРСР. Агресивна політика Москви проти України триває.

"Це те, що відбувається перед нашими очима, – неоголошена війна на Донбасі, незаконна анексія Криму і де-факто блокада Азовського моря. Таким чином, міжнародна спільнота повинна не лише пам’ятати цю трагічну сторінку української історії, але також показувати чітку, сильну позицію проти агресії і зневажання міжнародного права", – наголосив він.

Також Вейоніс зазначив, що парламент Латвії визнав Голодомор геноцидом українського народу ще 10 років тому.

Це одна з найтрагічніших сторінок в історії Європи у ХХ столітті. Давайте називати це тим, чим воно було. Це був геноцид українського народу,

– наголосив латвійський лідер.

Він наголосив, що Голодомор повинен нагадувати про глибоку повагу до прав людини і міжнародного права. За словами Вейоніса, лише вона може бути гарантією того, що такі трагедії більше ніколи не повторяться.

До слова, президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс відвідає територію Донбасу поблизу лінії зіткнення, де триває російсько-українська війна.