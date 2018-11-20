Росія може очолити Інтерпол: у Великобританії зробили красномовне порівняння

"Все одно, що призначити лиса главою курника", – таке порівняння стосовно ймовірного обрання главою Інтерполу російського кандидата Олександра Прокопчука прозвучало у парламенті Великої Британії.

Уряд Великої Британії під тиском вимог політиків може переглянути участь королівства в Міжнародній організації кримінальної поліції, якщо за підсумками цього тижня її очолить російський генерал. Про це пише The Guardian.

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Так, представниця МЗС Великої Британії Гарітт Болдвін сказала, що Лондон підтримує кандидатуру чинного виконувача обов'язків глави Інтерполу Кім Чен Янга. Однак, вона відмовилася пояснювати, що буде зроблено, якщо кандидат з Південної Кореї програє.



Британські депутати від Консервативної партії, до якої входить і Болдвін, а також депутати-лейбористи і ліберал-демократи закликають уряд переглянути майбутнє Британії в складі Інтерполу, якщо його очолить росіянин Прокопчук.

Якщо Інтерпол очолить Прокопчук – це виглядатиме вкрай дивно. Так, наче головою курятника обрали лисицю або вбивцю призначили відповідальним за розслідування вбивства,

– сказав депутат-консерватор Том Тугенхет.

Додамо, що вибори глави Інтерполу мають відбутися 21 листопада у Дубаї. За інформацією західних ЗМІ, росіянин Олександр Прокопчук є головним претендентом на цю посаду. Останні 2 роки він займав пост одного з чотирьох віце-президентів Інтерполу. До цього з 2006 по 2011 рік Прокопчук був заступником начальника бюро Інтерполу у Росії, а потім очолив цю організацію в РФ.

Серед кандидатів також є громадянин Південної Кореї Кім Чен Янг, який зараз виконує обов'язки президента Інтерполу.

Нагадаємо, 5 жовтня стало відомо про зникнення директора Інтерполу Мен Хунвея. На той час він тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду до Китаю 29 вересня.



Згодом стало відомо, що, Хунвей перебуває під вартою в Пекіні. Китайська влада повідомила, що президент Інтерполу перебуває під слідством у справі про корупцію.



А 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови Інтерполу.

Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.