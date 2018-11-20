Россия может возглавить Интерпол: в Великобритании сделали красноречивое сравнение

"Все равно, что назначить лису главой курятника", – такое сравнение относительно вероятного избрания главой Интерпола российского кандидата Александра Прокопчука прозвучало в парламенте Великобритании.

Правительство Великобритании под давлением требований политиков может пересмотреть участие королевства в Международной организации уголовной полиции, если по итогам этой недели ее возглавит российский генерал. Об этом пишет The Guardian.

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Так, представитель МИД Великобритании Гаритта Болдуин сказала, что Лондон поддерживает кандидатуру действующего исполняющего обязанности главы Интерпола Ким Чен Янга. Однако, она отказалась объяснять, что будет сделано, если кандидат из Южной Кореи проиграет.

Британские депутаты от Консервативной партии, в которую входит и Болдуин, а также депутаты-лейбористы и либерал-демократы призывают правительство пересмотреть будущее Британии в составе Интерпола, если его возглавит россиянин Прокопчук.

Если Интерпол возглавит Прокопчук – это будет выглядеть крайне странно. Как будто головой курятника выбрали лису или убийцу назначили ответственным за расследование убийства,

– сказал депутат-консерватор Том Тугенхет.

Добавим, что выборы главы Интерпола должны состояться 21 ноября в Дубае. По информации западных СМИ, россиянин Александр Прокопчук является главным претендентом на эту должность. Последние 2 года он занимал пост одного из четырех вице-президентов Интерпола. До этого с 2006 по 2011 год Прокопчук был заместителем начальника бюро Интерпола в России, а затем возглавил эту организацию в РФ.

Среди кандидатов также гражданин Южной Кореи Ким Чен Янг, который сейчас исполняет обязанности президента Интерпола.

Напомним, 5 октября стало известно об исчезновении директора Интерпола Мэн Хунвея. К тому времени он неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября.



Впоследствии стало известно, что Хунвэй находится под стражей в Пекине. Китайские власти сообщили, что президент Интерпола находится под следствием по делу о коррупции.



А 7 октября Мэн Хунвэй неожиданно подал заявление об отставке с должности главы Интерпола.

Что такое Интерпол?

Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не вправе вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

КАК МИР РЕАГИРУЕТ НА ВЕРОЯТНОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО РФ В ИНТЕРПОЛ: