Россиянин может возглавить Интерпол: появилась жесткая позиция США

Четыре сенатора США обратились к президенту Дональду Трампу и членам генеральной ассамблеи Интерпола с призывом не допустить, чтобы российский генерал-майор Александр Прокопчук занял пост президента Интерпола.

Об этом говорится в заявлении, которое было обнародовано на официальном сайте главы Хельсинской комиссии сенатора Роджера Викера.

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Избрание генерал-майора Александра Прокопчука новым директором Интерпола похоже на то, когда лису назначают ответственным за курятник. Россия регулярно злоупотребляет членством в Интерполе с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Александр Прокопчук был лично вовлечен в эту стратегию запугивания, которая в конечном итоге направлена на ослабление демократических институтов и усиления авторитарного режима Путина,

– отмечают сенаторы.

По их словам, если Прокопчук станет главой Интерпола, нет сомнений, что он продолжит злоупотреблять запросами о розыске в Интерполе и блокировать усилия, направленные на содержательную реформу организации.

"Мы призываем все 192 члена выступить за целостность Интерпола как законного международного правоохранительного механизма и проголосовать против г-на Прокопчука. Мы продолжаем призывать нашу администрацию применять наш голос и влияние с целью обеспечения, чтобы Путин и другие диктаторы не смогли больше использовать членство в Интерполе на пользу своим гнусным целям", – говорится в документе.

Под этим заявлением подписались американские сенаторы от Республиканской партии Роджер Викер, Марко Рубио, а также представители Демократической партии Джин Шахин и Крис Кунс, которые являются членами Хельсинкской комиссии США.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 7 октября Мэн Хунвэем неожиданно подал заявление об отставке с поста главы Интерпола.

Одним из кандидатов на пост главы Международной организации уголовной полиции является россиянин Александр Прокопчук. Он, кстати, является старшим родным братом представителя Украины в ОБСЕ в Вене Игоря Прокопчука.

К слову, Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, а во второй половине 1990-х годов занимался шпионажем против США.

Что такое Интерпол?

Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.