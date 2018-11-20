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      Россиянин может возглавить Интерпол: появилась жесткая позиция США

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      Сенаторы США выступили против избрания россиянина Прокопчука главой Интерпола
      Сенаторы США выступили против избрания россиянина Прокопчука главой Интерпола / Фото из открытых источников

      Четыре сенатора США обратились к президенту Дональду Трампу и членам генеральной ассамблеи Интерпола с призывом не допустить, чтобы российский генерал-майор Александр Прокопчук занял пост президента Интерпола.

      Об этом говорится в заявлении, которое было обнародовано на официальном сайте главы Хельсинской комиссии сенатора Роджера Викера.

      Читайте также: Какие последствия для Украины будет иметь избрание российского генерала Прокопчука главой Интерпола

      Избрание генерал-майора Александра Прокопчука новым директором Интерпола похоже на то, когда лису назначают ответственным за курятник. Россия регулярно злоупотребляет членством в Интерполе с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Александр Прокопчук был лично вовлечен в эту стратегию запугивания, которая в конечном итоге направлена на ослабление демократических институтов и усиления авторитарного режима Путина,
      – отмечают сенаторы.

      По их словам, если Прокопчук станет главой Интерпола, нет сомнений, что он продолжит злоупотреблять запросами о розыске в Интерполе и блокировать усилия, направленные на содержательную реформу организации.

      "Мы призываем все 192 члена выступить за целостность Интерпола как законного международного правоохранительного механизма и проголосовать против г-на Прокопчука. Мы продолжаем призывать нашу администрацию применять наш голос и влияние с целью обеспечения, чтобы Путин и другие диктаторы не смогли больше использовать членство в Интерполе на пользу своим гнусным целям", – говорится в документе.

      Под этим заявлением подписались американские сенаторы от Республиканской партии Роджер Викер, Марко Рубио, а также представители Демократической партии Джин Шахин и Крис Кунс, которые являются членами Хельсинкской комиссии США.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 7 октября Мэн Хунвэем неожиданно подал заявление об отставке с поста главы Интерпола.

      Одним из кандидатов на пост главы Международной организации уголовной полиции является россиянин Александр Прокопчук. Он, кстати, является старшим родным братом представителя Украины в ОБСЕ в Вене Игоря Прокопчука.

      К слову, Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, а во второй половине 1990-х годов занимался шпионажем против США.

      Что такое Интерпол?
      Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

      Теги: Интерпол Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин Новости США
      Источник: 24 Канал
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