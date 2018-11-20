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      Росіянин може очолити Інтерпол: з'явилась жорстка позиція США

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      Сенатори США виступили проти обрання росіянина Прокопчука главою Інтерполу
      Сенатори США виступили проти обрання росіянина Прокопчука главою Інтерполу / Фото з відкритих джерел

      Чотири сенатори США звернулися до президента Дональда Трампа і членів генеральної асамблеї Інтерполу із закликом не допустити, аби російський генерал-майор Олександр Прокопчук зайняв пост президента Інтерполу.

      Про це йдеться в заяві, яка була оприлюднена на офіційному сайті глави Гельсінської комісії сенатора Роджера Вікера.

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      Обрання генерал-майора Олександра Прокопчука новим директором Інтерполу схоже на те, коли лисицю призначають відповідальною за курник. Росія регулярно зловживає членством в Інтерполі з метою зведення рахунків та переслідування політичних опонентів, дисидентів і журналістів. Олександр Прокопчук був особисто втягнутий в цю стратегію залякування, яка зрештою спрямована на послаблення демократичних інститутів і посилення авторитарного режиму Путіна,
      – наголошують сенатори.

      За їхніми словами, якщо Прокопчук стане главою Інтерполу, немає сумнівів, що він продовжить зловживати запитами про розшук в Інтерполі та блокувати зусилля, спрямовані на змістовну реформу організації.

      "Ми закликаємо всі 192 члени виступити за цілісність Інтерполу як законного міжнародного правоохоронного механізму й проголосувати проти пана Прокопчука. Ми продовжуємо закликати нашу адміністрацію застосовувати наш голос та вплив з метою забезпечення, що Путін та інші диктатори не змогли більше використовувати членство в Інтерполі на користь своїм мерзенним цілям", – йдеться в документі.

      Під цією заявою підписалися американські сенатори від Республіканської партії Роджер Вікер, Марко Рубіо, а також представники Демократичної партії Джин Шахін і Кріс Кунс, які є членами Гельсінкської комісії США.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови Інтерполу.

      Одним з кандидатів на посаду глави Міжнародної організації кримінальної поліції є росіянин Олександр Прокопчук. Він, до речі, є старшим рідним братом представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука.

      До слова, Олександр Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, а в другій половині 1990-х років займався шпигунством проти США.

      Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Інтерпол Новини США Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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