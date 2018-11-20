Литва может выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой страна будет вынуждена рассмотреть возможность выхода из Интерпола, если президентом станет представитель России Александр Прокопчук.

Об этом сообщает Delfi.

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В частности, в резолюции отмечается, что если главой Интерпола – будет избран Александр Прокопчук, то Литва и другие демократические страны будут вынуждены немедленно рассмотреть возможность выхода из этой организации. За резолюцию проголосовали 88 депутатов, не было ни одного голоса против, семеро воздержались.

Более того, в случае назначения главы организации Прокопчука будет нанесен огромный удар по репутации и правовому нейтралитету Интерпола, после которого будет сложно восстановиться. Глава МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса сказал, что если нынешний вице-президент Интерпола возглавит его, то организация станет "политизированным орудием режимной расправы".

Мы видим, что и ранее в России были попытки использовать международные ордера на арест и возможности Интерпола для расправы с активистами гражданского и демократического общества России, так и с литовскими должностными лицами,

– заявил министр.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 7 октября Мэн Хунвэем неожиданно подал заявление об отставке с поста главы Интерпола.

Одним из кандидатов на пост главы Международной организации уголовной полиции является россиянин Александр Прокопчук. Он, кстати, является старшим родным братом представителя Украины в ОБСЕ в Вене Игоря Прокопчука. К слову, Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, а во второй половине 1990-х годов занимался шпионажем против США.

Что такое Интерпол?

Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

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