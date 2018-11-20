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      Литва может выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

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      Литва может выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин
      Литва может выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин / lb.ua/

      Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой страна будет вынуждена рассмотреть возможность выхода из Интерпола, если президентом станет представитель России Александр Прокопчук.

      Об этом сообщает Delfi.

      Читайте также: Россиянин может возглавить Интерпол: появилась жесткая позиция США

      В частности, в резолюции отмечается, что если главой Интерпола – будет избран Александр Прокопчук, то Литва и другие демократические страны будут вынуждены немедленно рассмотреть возможность выхода из этой организации. За резолюцию проголосовали 88 депутатов, не было ни одного голоса против, семеро воздержались.

      Более того, в случае назначения главы организации Прокопчука будет нанесен огромный удар по репутации и правовому нейтралитету Интерпола, после которого будет сложно восстановиться. Глава МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса сказал, что если нынешний вице-президент Интерпола возглавит его, то организация станет "политизированным орудием режимной расправы".

      Мы видим, что и ранее в России были попытки использовать международные ордера на арест и возможности Интерпола для расправы с активистами гражданского и демократического общества России, так и с литовскими должностными лицами,
      – заявил министр.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 7 октября Мэн Хунвэем неожиданно подал заявление об отставке с поста главы Интерпола.

      Одним из кандидатов на пост главы Международной организации уголовной полиции является россиянин Александр Прокопчук. Он, кстати, является старшим родным братом представителя Украины в ОБСЕ в Вене Игоря Прокопчука. К слову, Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, а во второй половине 1990-х годов занимался шпионажем против США.

      Что такое Интерпол?
      Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

      ИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ ИНТЕРПОЛА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Украина – Россия Интерпол Литва
      Источник: 24 Канал
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