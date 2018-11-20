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      Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол

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      Російський генерал Олександр Прокопчук може стати главою Інтерполу
      Російський генерал Олександр Прокопчук може стати главою Інтерполу / Фото з відкритих джерел

      Представник України в ОБСЄ Ігор Прокопчук є рідним братом російського кандидата на посаду глави Міжнародної організації кримінальної поліції Олександра Прокопчука.

      Президент Росії Путін та очільник Туреччини Ердоган запустили першу гілку газогону Турецький потік. Тепер Москва постачатиме Анкарі свої дешеві енергоносії дном Чорного моря.

      Ця подія може стати першим дзвіночком майбутньої катастрофи для України. Адже завдяки цьому газогону, а незабаром і Північному потоку-2, Москва зможе повністю відмовитися від транзиту свого газу до Європи українською територією. І це було б лише півбіди, якби ми лише гроші втратили за транспортування російського газу своєю ГТС.

      Адже, отримавши альтернативу українській трубі, Росія може розпочати повномасштабне військове вторгнення в Україну. Подейкують, що у 2014 році Москва не зробити цього лише тому, що Київ у разі війни погрожував перекрити транзитну трубу з російським газом. Для Кремля це означало б і репутаційні втрати перед Європою, як ненадійного постачальника газу, і втрату чималих грошей. А ще Росії було б просто нікуди подіти свій газ. Тож довелося б зупинити видобуток, який потім швидко не поновиш. Ці фактори й спинили Путіна тоді від наказу йти танками на Київ.

      Але незабаром, коли в України не стане козиря із погрозою зупинки російського транзиту до Європи, "кремлівський карлик" може таки вдатися до відкритої агресії. Тому Україна так наполегливо намагається зірвати будівництво Північного потоку-2. Хоча особливих успіхів наші дипломати поки не здобули…

      Читайте також: Україна вже втратила Азовське море

      Ще одна геополітична загроза для України і можливе посилення Москви на міжнародному рівні – це те, що вже днями Інтерпол може очолити російський генерал. Якщо це станеться, Україна погрожує вийти з цієї організації. Чому так і взагалі, що це за Інтерпол?

      Це міжнародна організація, яка об’єднує поліцейські сили різних країн. Інтерпол так і розшифровується – Інтернаціональна поліція. Створена вона була в минулому столітті для того, аби злочинець не міг уникнути покарання, просто переїхавши до іншої країни – його б і там розшукали та повернули додому для покарання.

      Теоретично, не мало б бути різниці, хто цю міжнародну поліцейську організацію очолює. Але лише теоретично. Бо механізм функціонування цієї структури неочевидний. Інтерпол покликаний розшукувувати у різних країнах втікачів, оголошених на батьківщині злочинцями. Але тут є ризик, що злочинцем влада тієї чи іншої країни оголосить невинувату людину, до прикладу, свого політичного опонента.

      Так, злочинцями в Україні свого часу були оголошені і Юлія Тимошенко, і Юрій Луценка. Вони абсолютно законно, через суд, були визнані правопорушниками і відбували покарання у в'зниці. Якби вони якимось дивом втекли за кордон, рятуючи свої життя, то через Інтерпол тодішня українська влада могла б повернути їх на Батьківщину, до української в’язниці.

      Тому, якщо Інтерпол очолить росіянин – дуже великий ризик, що ресурси цієї організації будуть використані проти України і проти політичних противників диктаторської влади Путіна. А в російських опозиціонерів не буде можливості тікати за кордон і там переховуватися від політичного переслідування, адже їх буде розшукувати Інтерпол, і повертатиме Москві для катувань.

      Читайте також: "Сірі кардинали" українських політиків: хто "рішає" за владу

      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Північний потік-2 Газпром
      Джерело: 24 Канал
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