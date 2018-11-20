Литва може вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин

Сейм Литви ухвалив резолюцію, за якою країна буде змушена розглянути можливість виходу з Інтерполу, якщо президентом організації стане представник Росії Александр Прокопчук.

Про це повідомляє Delfi.

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Зокрема, в резолюції зазначається, що якшо головою Інтерполу – буде обраний Александр Прокопчук, то Литва й інші демократичні країні будуть змушені негайно розглянути можливість виходу з цієї організації. За резолюцію проголосували 88 депутатів, не було жодного голосу проти, семеро утрималися.

Більше того, у випадку призначення голови організації Прокопчука буде завдано величезний удар по репутації і правовому нейтралітету Інтерполу, після якого буде складно відновитися. Голова МВС Литви Еймутіса Місюнаса сказав, що якщо нинішній віце-президент Інтерполу очолить його, то організація стане "політизованим знаряддям режимної розправи".

Ми бачимо, що і раніше в Росії були спроби використовувати міжнародні ордери на арешт і можливості Інтерполу для розправи з активістами громадянського і демократичного суспільства Росії, так і з литовськими посадовими особами,

– заявив міністр.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови Інтерполу.



Одним з кандидатів на посаду глави Міжнародної організації кримінальної поліції є росіянин Олександр Прокопчук. Він, до речі, є старшим рідним братом представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука. До слова, Олександр Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, а в другій половині 1990-х років займався шпигунством проти США.

Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.