Сын украинского дипломата Прокопчука постит в соцсетях фото с Путиным

Сын украинского дипломата Игоря Прокопчука постит в социальных сетях фото с президентом РФ Владимиром Путиным. А в разгар войны на Донбассе он еще и учился в школе при посольстве Российской Федерации.

Соответствующие фото сын Прокопчука опубликовал в Instagram.

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Сын Прокопчука постит фото с Путиным

Вероятно, что в разгар войны сын Прокорчука учился в школе при посольстве РФ

Хотя в украинском МИД заверили: Игорь Прокопчук – патриот Украины и имеет диаметрально-противоположные взгляды по родным братом Александром, русским, который претендует на пост главы Интерпола.

Мол, они просто росли вместе на Житомирщине и закончили один университет. В украинском МИД уверяют, что родственные связи не повлияли на работу постпреда Украины при ОБСЕ и не вредят национальным интересам страны.

Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией, но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает. Не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же, как и нанести ущерб национальным интересам Украины,

– сообщили в пресс-службе МИД.

Напомним, 24 канал сообщал, что родной брат представителя Украины в ОБСЕ Игоря Прокопчука является российским кандидатом на должность главы Интерпола – Александр Прокопчук.