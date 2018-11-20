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      Син українського дипломата Прокопчука постить у соцмережах фото з Путіним

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      Син Ігора Прокопчука
      Син Ігора Прокопчука / ТСН

      Син українського дипломата Ігоря Прокопчука постить у соціальних мережах фото з президентом РФ Володимиром Путіним. А в розпал війни на Донбасі він ще й вчився в школі при посольстві Російської Федерації.

      Відповідні фото син Прокопчука опублікував в Instagram.

      Читайте також: Країни ЄС можуть вийти з Інтерполу, якщо його очолить російський генерал

      Син Прокопчука постить фото з Путіним
      Син Прокопчука постить фото з Путіним

      Ймовірно, що в розпал війни син Прокорчука вчився в школі при посольстві РФ
      Ймовірно, що в розпал війни син Прокорчука вчився в школі при посольстві РФ

      Хоча в українському МЗС запевнили: Ігор Прокопчук – патріот України і має діаметрально-протилежні погляди з рідним братом Олександром, росіянином, який претендує на пост очільника Інтерполу. 

      Мовляв, вони просто росли разом на Житомирщині та закінчили один університет. В українському МЗС запевняють, що родинні зв’язки не вплинули на роботу постпреда України при ОБСЄ і не шкодять національним інтересам країни.

      Ця війна розкидала по обидві сторони лінії фронту друзів, близьких, родичів. Для багатьох це стало справжньою особистою трагедією, але кожен сам робить свій вибір і за нього відповідає. Не мали місця жодні дії, які могли б скомпрометувати постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука. Так само, як і завдати шкоди національним інтересам України,
      – повідомили у прес-службі МЗС.

      Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що рідний брат представника України в ОБСЄ Ігоря Прокопчука є російським кандидатом на посаду глави Інтерполу – Олександр Прокопчук.

      Теги: Україна – Росія Новини політики Новини України Новини Росії МЗС України
      Джерело: 24 канал
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