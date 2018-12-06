В Великобритании сообщают о новых атаках российских шпионов

В Великобритании российские шпионы запустили новую волну потенциально смертоносных шпионских миссий.

Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на секретный доклад спецслужб.

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Секретный документ призывает военных и разведчиков быть начеку в связи с деятельностью шпионов Кремля.

Военная разведка MI5 и полицейская разведка считают, что российские дипломаты, которые не были выдворены из Британии после отравления Скрипалей, были мобилизованы для проведения новых разведывательных миссий.

Также службы безопасности и военных просят фиксировать движение всех российских дипломатических автомобилей в Британии. В документе приведены регистрационные номера подозреваемых российских автомобилей.

Мы знаем, что сотрудники российской разведки путешествуют по всей Великобритании, и что некоторые действия этих офицеров связаны с разведкой. Службы разведки Российской Федерации оцениваются как представляющие серьезную шпионскую угрозу для Великобритании,

– говорится в докладе.

Напомним, глава Секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 Алекс Янгер считает, что Россия недооценивает способность Британии ответить на события в Солсбери. Британия будет готова дать врагу отпор в случае угрозы. Ранее в Британии разгорелся новый скандал с журналистами РФ. Так, министерство обороны Великобритании заподозрило сотрудников российского "Первого канала" Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова в шпионаже после того, как те пытались проникнуть на одну из военных баз страны.



В посольстве России в Великобритании не замедлили с ответом – там возмущаются по поводу публикации британскими СМИ личных данных представителей российского телеканала, а все обвинения называют "безосновательными".