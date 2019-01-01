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      Невинуватість брата не викликає сумнівів, – родина про затримання ймовірного шпигуна США у РФ

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      У Москві затримали громадянина Сполучених Штатів Пола Уілана, якого підозрюють у шпигунстві
      У Москві затримали громадянина Сполучених Штатів Пола Уілана, якого підозрюють у шпигунстві / edition.cnn.com

      Родина затриманого в Москві громадянина Сполучених Штатів Пола Уілана відкидає звинувачення у шпигунстві Федеральної служби безпеки Росії.

      Про це повідомляє CNN.

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      Раніше 24 канал писав, що Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Уілана. Його підозрюють у шпигунстві.

      Проте брат-близнюк затриманого Девід Уілан розповів, що 48-річний Пол Уілан прилетів у Москву 22 грудня на весілля до колишнього колеги, морського піхотинця, який мав одружитися з росіянкою. Брат додав, що коли Пол не прийшов на саме весілля, то колега надіслав йому повідомлення, на яке не отримав відповіді.

      Більше того, брат стверджує, що про затримання Пола російською Федеральною службою безпеки родина дізналася лише після публікацій у ЗМІ.

      Коли ми спочатку не могли з ним зв'язатися, ми хвилювалися, зараз ми все ще хвилюємося, але принаймні знаємо, що він живий,
      – додав Девід.

      Він сказав, що невинуватість брата не викликає сумнівів у родини, й близькі сподіваюся, що йому забезпечать дотримання всіх прав.

      До слова, брат розповів, що Пол народився в британській родині в Канаді, нині жив в американському штаті Мічиган. Пол Уілан є відставним морським піхотинцем США і декілька разів брав участь у поїздках морської піхоти США до Іраку.

      Вже з 2016 року Пол Уілан був директором служби корпоративної безпеки компанії з виробництва автомобільних деталей BorgWarner. Крім того, прес-секретарка компанії зазначила, що BorgWarner не має об'єктів у Росії.

      Теги: Новини США Новини Росії Новини політики Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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