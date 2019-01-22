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      Затримання "американського шпигуна" в РФ: адвокат заявляє про підлаштований доказ

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      Затримання "американського шпигуна" в РФ: адвокат заявляє про підлаштований доказ
      Затримання "американського шпигуна" в РФ: адвокат заявляє про підлаштований доказ / Фото з відкритих джерел

      Адвокат затриманого в Росії за звинуваченням у шпигунстві американця Пола Вілана заявив, що головний доказ обвинувачення був підлаштований.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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      Раніше 24 канал писав, що Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Вілана. Його підозрюють у шпигунстві. Відомо, що російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць щодо "шпигунської діяльності" чоловіка, крім того, що його затримали в момент вручення йому USB-флеш-накопичувача з таємним списком російських агентів.

      Адвокат Володимир Жеребенков заявив, що його підзахисний Пол Вілан вважав, що отримає на врученій йому флеш-карті відкриту інформацію культурного призначення, дані і спогади про його попередні приїзди до Росії. Адвокат стверджує, що Пол не знав, що на флешці були секретні матеріали, що становлять державну таємницю. За його словами, також слідство не надало доказів, щоб Вілан знав про секретність фактично отриманих ним матеріалів.

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      Варто додати, що Жеребенков заявив, що Пол Вілан уже десять років часто приїжджав до Росії аби відвідати культурні й історичні місця. Всі його контакти у РФ – суто побутові.

      До слова, обвинувачений на суді не визнав своєї вини і спростував позицію обвинувачення.

      Крім того, сказав Адвокат також повідомив, що наразі слідство не дало знати, у шпигунстві на яку саме країну звинувачують Вілана, адже він має громадянства, крім США, також Канади, Великої Британії й Ірландії.

      Що відомо про Пола Вілана? Брат-близнюк затриманого Девід Уілан розповів, що 48-річний Пол Уілан прилетів у Москву 22 грудня на весілля. Він сказав, що невинуватість брата не викликає сумнівіву родини, й близькі сподіваюся, що йому забезпечать дотримання всіх прав.

      Однак, брат-близнюк ймовірного шпигуна не зміг підтвердити CBC News, чи він дійсно громадянин Канади. Варто додати, що Вілана відвідав посол США в РФ Джон Хантсман. Він запропонував підтримку і допомогу заарештованому.

      Крім того, Корпус морської піхоти США опублікував додаткові дані про Уілана. Згідно із записами, Вілан вступив на службу в морську піхоту в 1994 році і дослужився до звання старшого сержанта в 2004 році. Він був адміністративним керівником і був задіяний у війні проти Іраку протягом декількох місяців в 2004 і 2006 роках.

      Спеціальним військовим судом в січні 2008 року він був засуджений за крадіжку, а в грудні 2008 року його звільнили за погану поведінку в званні рядового. Подробиці звинувачення в крадіжці не публікувалися.

      Раніше 24 канал писав, що у Росії слідство вже висунуло обвинувачення у шпигунстві Полу Вілану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 лютого. Американець звинувачення не визнає, а адвокат оскаржив запобіжний захід.

      Теги: Новини Росії Кримінальні новини Новини США Новини політики Затримання Пола Вілана у Росії Арешт
      Джерело: 24 Канал
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