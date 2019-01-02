У РФ за шпигунство затримали американця: до нього допустили консулів

Росія надала консульський доступ до затриманого у Москві за підозрою в шпигунстві колишнього морського піхотинця США Пола Уїлана. До цього Держсекретар США Майк Помпео закликав РФ негайно повернути чоловіка на батьківщину.

Про це інформує "Интерфакс" з посиланням на слова речниці російського МЗС Марії Захарової.

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Доступ надали 2 січня вдень,

– наголосила вона.

Зазначимо, що у США різко відреагували на затримання свого громадянина у Росії. Так, Майк Помпео зажадав неганого звільнення Уїлана.

"Ми ясно дали зрозуміти, що ми очікуємо дізнатися більше про звинувачення в адресу Пола Уїлана, і якщо його затримання було незаконним, ми будемо вимагати його негайного повернення", – сказав Помпео.

Нагадаємо, 31 грудня російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Уілана. Його підозрюють у шпигунстві. Проти громадянина США порушили кримінальну справу за статтею про шпигунство. Американцю загрожує від 10 до 12 років ув’язнення.