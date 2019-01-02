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      В РФ за шпионаж задержали американца: к нему допустили консулов

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      Задержанный в России американец Пол Уилан
      Задержанный в России американец Пол Уилан / Фото из открытых источников

      Россия предоставила консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже бывшему морскому пехотинцу США Полу Уилану. До этого Госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно вернуть мужчину на родину.

      Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой.

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      Доступ предоставили 2 января днем,
      – подчеркнула она.

      Отметим, что в США резко отреагировали на задержание своего гражданина в России. Так, Майк Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана.

      "Мы ясно дали понять, что мы ожидаем узнать больше об обвинения в адрес Пола Уилана, и если его задержание было незаконным, мы будем требовать его немедленного возвращения", – сказал Помпео.

      Напомним, 31 декабря российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже. Против гражданина США возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Американцу грозит от 10 до 12 лет заключения.

      Теги: Криминальные новости Новости России Новости политики ФСБ Майк Помпео Новости США
      Источник: 24 Канал
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