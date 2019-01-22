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      Задержание "американского шпиона" в РФ: адвокат заявляет о подстроенном доказательстве

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      Задержание "американского шпиона" в РФ: адвокат заявляет о подстроенном доказательстве
      Задержание "американского шпиона" в РФ: адвокат заявляет о подстроенном доказательстве / Фото из открытых источников

      Адвокат задержанного в России по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана заявил, что главное доказательство обвинения было подстроено.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

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      Ранее 24 канал писал, что Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже. Известно, что российские чиновники не сообщали никаких подробностей относительно "шпионской деятельности" мужчины, кроме того, что его задержали в момент вручения ему USB-флеш-накопителя с тайным списком российских агентов.

      Адвокат Владимир Жеребенков заявил, что его подзащитный Пол Уилан считал, что получит на врученной ему флеш-карте открытую информацию культурного назначения, данные и воспоминания о его предыдущих приездах в Россию. Адвокат утверждает, что Пол не знал, что на флешке были секретные материалы, составляющие государственную тайну. По его словам, также следствие не предоставило доказательств, чтобы Уилан знал о секретности фактически полученных им материалов.

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      Стоит добавить, что Жеребенков заявил, что Пол Уилан на протяжении десяти лет часто приезжал в Россию чтобы посетить культурные и исторические места. Все его контакты в РФ – чисто бытовые.

      К слову, обвиняемый на суде не признал своей вины и опроверг позицию обвинения.

      Кроме того, сказал Адвокат также сообщил, что сейчас следствие не дало знать, в шпионаже для какой именно страну обвиняют Уилана, ведь он обладает помимо гражданства США, гражданствами  Канады, Великобритании и Ирландии.

      Что известно о Поле Уилане?
      Брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что 48-летний Пол Уилан прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу. Он сказал, что невиновность брата не вызывает сомнений у семьи, и близкие надеются, что ему обеспечат соблюдение всех прав.

      Однако, брат-близнец предполагаемого шпиона не смог подтвердить CBC News, или он действительно гражданин Канады. Стоит добавить, что Уилана посетил посол США в РФ Джон Хантсман. Он предложил поддержку и помощь арестованному.

      Кроме того, Корпус морской пехоты США опубликовал дополнительные данные о Уилане. Согласно записям, Вилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году и дослужился до звания старшего сержанта в 2004 году. Он был административным руководителем и был задействован в войне против Ирака в течение нескольких месяцев в 2004 и 2006 годах.

      Специальным военным судом в январе 2008 года он был осужден за кражу, а в декабре 2008 года его уволили за плохое поведение в звании рядового. Подробности обвинения в краже не публиковались.

      Ранее 24 канал писал, что в России следствие уже предъявило обвинение в шпионаже Полу Уилану. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля. Американец обвинения не признает, а адвокат обжаловал меру пресечения.

      Теги: Новости США Новости политики Новости России Арест Криминальные новости Задержание Пола Уилана в России
      Источник: 24 Канал
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