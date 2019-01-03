В России предъявили обвинение задержанному американцу
В России следствие предъявило обвинение в шпионаже ранее задержанному Полу Уилану. Американец обвинения не признает, а адвокат обжаловал меру пресечения.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник.
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"Обвинение предъявлено. Уилан его не признает", – говорится в сообщении.
Впоследствии адвокат Владимир Жеребенков сообщил агентству, что обжаловал меру пресечения для Уилана.
Сегодня я направил по почте апелляционную жалобу, в которой прошу Мосгорсуд отменить решение об аресте Уилана и выбрать ему другую меру пресечения – в виде залога,
– сказал он.
При этом вид и размер залога должен определить суд. По словам Жеребенкова, Лефортовський суд Москвы 29 декабря санкционировал арест Уилана до 28 февраля.
В то же время адвокат отказался от комментариев относительно обвинения своего подзащитного из-за предоставленной им следователю подписки о неразглашении данных следствия.
Напомним, ранее российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже. Впоследствии Россия предоставила ему консульский доступ, госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно вернуть мужчину на родину.