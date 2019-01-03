В РФ за вероятный шпионаж задержали американца: Канада назвала мужчину своим гражданином

Министерство иностранных дел Канады назвало арестованного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана гражданином Канады.

Об этом сообщает телеканал CBC.

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Ранее 24 канал писал, что Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже.

Сотрудники консульства знают, что гражданин Канады был арестован в России. В соответствии с положениями закона о конфиденциальности, никакая дополнительная информация не может быть раскрыта,

– заявили в министерстве иностранных дел Канады.

К слову, брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что 48-летний Пол Уилан прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу. Он сказал, что невиновность брата не вызывает сомнений у семьи, и близкие надеюсь, что ему обеспечат соблюдение всех прав.

Однако брат-близнец предполагаемого шпиона не смог подтвердить CBC News, действительно ли он гражданин Канады. Стоит добавить, что Уилана посетил посол США в РФ Джон Хантсман. Он предложил поддержку и помощь арестованному.

Кроме того, Корпус морской пехоты США опубликовал дополнительные данные об Уилане.

Согласно записям, Уилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году и дослужился до звания старшего сержанта в 2004 году. Он был административным руководителем и был задействован в войне против Ирака в течение нескольких месяцев в 2004 и 2006 годах.

Специальным военным судом в январе 2008 года он был осужден за кражу, а в декабре 2008 года его уволили за плохое поведение в звании рядового. Подробности обвинения в краже не публиковались.

Ранее 24 канал писал, что с 2016 года Пол Уилан был директором службы корпоративной безопасности компании по производству автомобильных деталей BorgWarner. Кроме того, пресс-секретарь компании отметила, что BorgWarner не имеет объектов в России.