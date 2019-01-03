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      В РФ за вероятный шпионаж задержали американца: Канада назвала мужчину своим гражданином

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      Канада назвала задержанного за шпионаж в РФ своим гражданином
      Канада назвала задержанного за шпионаж в РФ своим гражданином / Фото из открытых источников

      Министерство иностранных дел Канады назвало арестованного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана гражданином Канады.

      Об этом сообщает телеканал CBC.

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      Ранее 24 канал писал, что Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже.

      Сотрудники консульства знают, что гражданин Канады был арестован в России. В соответствии с положениями закона о конфиденциальности, никакая дополнительная информация не может быть раскрыта,
      – заявили в министерстве иностранных дел Канады.

      К слову, брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что 48-летний Пол Уилан прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу. Он сказал, что невиновность брата не вызывает сомнений у семьи, и близкие надеюсь, что ему обеспечат соблюдение всех прав.

      Однако брат-близнец предполагаемого шпиона не смог подтвердить CBC News, действительно ли он гражданин Канады. Стоит добавить, что Уилана посетил посол США в РФ Джон Хантсман. Он предложил поддержку и помощь арестованному.

      Кроме того, Корпус морской пехоты США опубликовал дополнительные данные об Уилане.

      Согласно записям, Уилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году и дослужился до звания старшего сержанта в 2004 году. Он был административным руководителем и был задействован в войне против Ирака в течение нескольких месяцев в 2004 и 2006 годах.

      Специальным военным судом в январе 2008 года он был осужден за кражу, а в декабре 2008 года его уволили за плохое поведение в звании рядового. Подробности обвинения в краже не публиковались.

      Ранее 24 канал писал, что с 2016 года Пол Уилан был директором службы корпоративной безопасности компании по производству автомобильных деталей BorgWarner. Кроме того, пресс-секретарь компании отметила, что BorgWarner не имеет объектов в России.

      Теги: Новости России Новости политики Новости США Арест Криминальные новости Канада
      Источник: 24 Канал
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