У РФ за ймовірне шпигунство затримали американця: Канада назвала чоловіка своїм громадянином

Міністерство закордонних справ Канади назвало заарештованого у Москві за звинуваченням у шпигунстві Пола Уілана громадянином Канади.

Про це повідомляє телеканал CBC.

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Раніше 24 канал писав, що Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Уілана. Його підозрюють у шпигунстві.

Співробітники консульства знають, що громадянин Канади був заарештований в Росії. Відповідно до положень Закону про конфіденційність, ніяка додаткова інформація не може бути розкрита,

– заявили в міністерстві закордонних справ Канади.

До слова, брат-близнюк затриманого Девід Уілан розповів, що 48-річний Пол Уілан прилетів у Москву 22 грудня на весілля. Він сказав, що невинуватість брата не викликає сумнівів у родини, й близькі сподіваюся, що йому забезпечать дотримання всіх прав.

Однак, брат-близнюк ймовірного шпигуна не зміг підтвердити CBC News, чи він дійсно громадянин Канади. Варто додати, що Уілана відвідав посол США в РФ Джон Хантсман. Він запропонував підтримку і допомогу заарештованому.

Крім того, Корпус морської піхоти США опублікував додаткові дані про Уілана.

Згідно із записами, Уілан вступив на службу в морську піхоту в 1994 році і дослужився до звання старшого сержанта в 2004 році. Він був адміністративним керівником і був задіяний у війні проти Іраку протягом декількох місяців в 2004 і 2006 роках.

Спеціальним військовим судом в січні 2008 року він був засуджений за крадіжку, а в грудні 2008 року його звільнили за погану поведінку в званні рядового. Подробиці звинувачення в крадіжці не публікувалися.

Раніше 24 канал писав, що з 2016 року Пол Уілан був директором служби корпоративної безпеки компанії з виробництва автомобільних деталей BorgWarner. Крім того, прес-секретарка компанії зазначила, що BorgWarner не має об'єктів у Росії.