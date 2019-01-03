У Росії пред'явили звинувачення затриманому американцеві

У Росії слідство пред'явило звинувачення у шпигунстві раніше затриманому Полу Вітану. Американець звинувачення не визнає, а адвокат оскаржив запобіжний захід.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело.

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"Звинувачення пред'явлене. Вілан його не визнає", – йдеться у повідомленні.

Згодом адвокат Володимир Жерєбєнков повідомив агентству, що оскаржив запобіжний захід для Вілана.

Сьогодні я направив поштою апеляційну скаргу, в якій прошу Мосміськсуд скасувати рішення про арешт Вілана і обрати йому інший запобіжний захід – у вигляді застави,

– сказав він.

При цьому вид і розмір застави має вирзначати суд. За словами Жеребенкова, Лєфортовський суд Москви 29 грудня санкціонував арешт Вілана до 28 лютого.

Водночас адвокат відмовився від коментарів щодо звинувачення свого підзахисного через надану ним слідчому підписку про нерозголошення даних слідства.

Нагадаємо, раніше російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Уілана. Його підозрюють у шпигунстві. Згодом Росія надала до нього консульський доступ, держсекретар США Майк Помпео закликав РФ негайно повернути чоловіка на батьківщину.