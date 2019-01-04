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      Затримання "американського шпигуна" в РФ: чоловік виявився громадянином ще однієї країни

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      У Росії затримали "шпигуна"
      У Росії затримали "шпигуна" / ТАСС

      48-річний Пол Вілан, якого в Росії нарекли американським шпигуном, крім громадянства США та ймовірно Канади, також має британський паспорт.

      Про це пише The Times

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      "Чиновники посольства Сполучених Штатів у Москві зв'язалися зі своїми британськими колегами, щоб повідомити їм про арешт Вілана та його статус британського підданого. Представник зовнішньополітичного відомства Британії сказав, що представники на місцях подали звернення щодо отримання консульського доступу до британського громадянина, затриманого у РФ", – зазначили у виданні.

      Факт наявності британського громадянства затриманого у Росії Вілана, очевидно, вкотре погіршить стосунки між країнами, які й так стали значно напруженішими після отруєння Скрипалів у Солсбері

      48-річний вілан вже був формально звинувачений у шпигунстві. У РФ стверджують, що він отримав у московському готелі карту пам'яті, яка начебто містить секретний список російських агентів,
      – додали у статті. 

      Раніше 24 канал писав, що Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Уілана. Його підозрюють у шпигунстві. Згодом Росія надала до нього консульський доступ, держсекретар США Майк Помпео закликав РФ негайно повернути чоловіка на батьківщину. Також у Росії слідство вже висунуло обвинувачення у шпигунстві Полу Вілану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 лютого. Американець звинувачення не визнає, а адвокат оскаржив запобіжний захід.

      Що відомо про Пола Вілана? Брат-близнюк затриманого Девід Уілан розповів, що 48-річний Пол Уілан прилетів у Москву 22 грудня на весілля. Він сказав, що невинуватість брата не викликає сумнівів у родини, й близькі сподіваюся, що йому забезпечать дотримання всіх прав.    

      Однак, брат-близнюк ймовірного шпигуна не зміг підтвердити CBC News, чи він дійсно громадянин Канади. Варто додати, що Вілана відвідав посол США в РФ Джон Хантсман. Він запропонував підтримку і допомогу заарештованому.      

      Крім того, Корпус морської піхоти США опублікував додаткові дані про Уілана. Згідно із записами, Вілан вступив на службу в морську піхоту в 1994 році і дослужився до звання старшого сержанта в 2004 році. Він був адміністративним керівником і був задіяний у війні проти Іраку протягом декількох місяців в 2004 і 2006 роках.     

      Спеціальним військовим судом в січні 2008 року він був засуджений за крадіжку, а в грудні 2008 року його звільнили за погану поведінку в званні рядового. Подробиці звинувачення в крадіжці не публікувалися.

      Теги: Новини Росії Новини США Новини політики Затримання Пола Вілана у Росії Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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