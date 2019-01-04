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      Задержание американского шпиона" в РФ: мужчина оказался гражданином еще одной страны

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      В России задержали "шпиона"
      В России задержали "шпиона" / ТАСС

      48-летний Пол Уилан, которого в России назвали американским шпионом, кроме гражданства США и, вероятно, Канады, также имеет британский паспорт.

      Об этом пишет The Times

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      "Чиновники посольства Соединенных Штатов в Москве связались со своими британскими коллегами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и его статусе британского подданного. Представитель внешнеполитического ведомства Британии сказал, что представители на местах подали обращения о получении консульского доступа к британскому гражданину, задержанному в РФ", – отметили в издании.

      Факт наличия британского гражданства задержанного в России Уилана, очевидно, в очередной раз ухудшит отношения между странами, которые и так стали значительно более напряженными после отравления Скрипалей в Солсбери.

      48-летний Уилан уже был формально обвинен в шпионаже. В РФ утверждают, что он получил в московском отеле карту памяти, которая якобы содержит секретный список российских агентов,
      – добавили в статье.

      Ранее 24 канал писал, что Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже. Впоследствии Россия предоставила к нему консульский доступ, госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно вернуть мужчину на родину. Также в России следствие уже предъявило обвинение в шпионаже Полу Уилану. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля. Американец обвинения не признает, а адвокат обжаловал меру пресечения.

      Что известно о Поле Уилане?
      Брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что 48-летний Пол Уилан прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу. Он сказал, что невиновность брата не вызывает сомнений у семьи, и близкие надеюсь, что ему обеспечат соблюдение всех прав. Однако, брат-близнец предполагаемого шпиона не смог подтвердить CBC News, действительно ли он гражданин Канады. Стоит добавить, что Уилана посетил посол США в РФ Джон Хантсман. Он предложил поддержку и помощь арестованному. Кроме того, Корпус морской пехоты США опубликовал дополнительные данные об Уилане. Согласно записям, Уилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году и дослужился до звания старшего сержанта в 2004 году. Он был административным руководителем и был задействован в войне против Ирака в течение нескольких месяцев в 2004 и 2006 годах. Специальным военным судом в январе 2008 года он был осужден за кражу, а в декабре 2008 года его уволили за плохое поведение в звании рядового. Подробности обвинения в краже не публиковались.

      Теги: Новости России Новости США Новости политики Задержание Пола Уилана в России Великобритания
      Источник: 24 Канал
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