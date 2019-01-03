Бывшие послы призвали граждан США не посещать Россию после задержания там американца
Бывшие американские послы отреагировали на арест в Москве американца Пола Уилана и обвинение его в "шпионаже". Они советуют гражданам США отказаться от путешествий в Россию ради собственной безопасности.
Об этом дипломаты написали на своих страницах в Twitter.
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Так, бывший посол США в России Майкл Макфол отметил, что изменил свои взгляды относительно безопасности поездок в РФ.
"Меня часто спрашивают, безопасно ли ехать в Россию в качестве туриста или студента. Я всегда говорил – да, и с энтузиазмом. Однако после ареста Уилана я изменю свои советы", – написал он.
Со своей стороны, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал действия правительства РФ в отношении иностранцев произволом.
"Поездки в Россию, видимо, безопасны для большинства американцев. Однако, учитывая своевольный нрав российского правительства следовать собственным законам, американец не может путешествовать туда с той же уверенной безопасностью, с которой он/она посещают большинство других стран", – отметил Пайфер.
Напомним, российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже. Впоследствии Россия предоставила ему консульский доступ. Со своей стороны, госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно вернуть задержанного на родину.