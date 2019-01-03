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      Бывшие послы призвали граждан США не посещать Россию после задержания там американца

      22 Читати новину українською
      Бывшие дипломаты советуют американцам отказаться от поездок в Россию
      Бывшие дипломаты советуют американцам отказаться от поездок в Россию / Фото из открытых источников

      Бывшие американские послы отреагировали на арест в Москве американца Пола Уилана и обвинение его в "шпионаже". Они советуют гражданам США отказаться от путешествий в Россию ради собственной безопасности.

      Об этом дипломаты написали на своих страницах в Twitter.

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      Так, бывший посол США в России Майкл Макфол отметил, что изменил свои взгляды относительно безопасности поездок в РФ.

      "Меня часто спрашивают, безопасно ли ехать в Россию в качестве туриста или студента. Я всегда говорил – да, и с энтузиазмом. Однако после ареста Уилана я изменю свои советы", – написал он.

      Со своей стороны, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал действия правительства РФ в отношении иностранцев произволом.

      "Поездки в Россию, видимо, безопасны для большинства американцев. Однако, учитывая своевольный нрав российского правительства следовать собственным законам, американец не может путешествовать туда с той же уверенной безопасностью, с которой он/она  посещают большинство других стран", – отметил Пайфер.

      Напомним, российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже. Впоследствии Россия предоставила ему консульский доступ. Со своей стороны, госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно вернуть задержанного на родину.

      Теги: Криминальные новости ФСБ Новости России Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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