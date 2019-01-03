Бывшие послы призвали граждан США не посещать Россию после задержания там американца

Бывшие американские послы отреагировали на арест в Москве американца Пола Уилана и обвинение его в "шпионаже". Они советуют гражданам США отказаться от путешествий в Россию ради собственной безопасности.

Об этом дипломаты написали на своих страницах в Twitter.

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Так, бывший посол США в России Майкл Макфол отметил, что изменил свои взгляды относительно безопасности поездок в РФ.

"Меня часто спрашивают, безопасно ли ехать в Россию в качестве туриста или студента. Я всегда говорил – да, и с энтузиазмом. Однако после ареста Уилана я изменю свои советы", – написал он.

I often get asked if it’s safe to travel to Russia as a tourist or student. I always used to say yes, and with enthusiasm. After Whelan arrest, however, I will change my advice. — Michael McFaul (@McFaul) 2 січня 2019 р.

Со своей стороны, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал действия правительства РФ в отношении иностранцев произволом.

"Поездки в Россию, видимо, безопасны для большинства американцев. Однако, учитывая своевольный нрав российского правительства следовать собственным законам, американец не может путешествовать туда с той же уверенной безопасностью, с которой он/она посещают большинство других стран", – отметил Пайфер.

Travel to Russia is probably safe for most Americans. However, given the arbitrary capriciousness of the Russian government's implementation of its laws, an American cannot travel there in the same confident security that he/she could visit most other countries. https://t.co/GX2sgurCf8 — Steven Pifer (@steven_pifer) 3 січня 2019 р.

Напомним, российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже. Впоследствии Россия предоставила ему консульский доступ. Со своей стороны, госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно вернуть задержанного на родину.