Колишні посли закликали громадян США не відвідувати Росію після затримання там американця

Колишні американські посли відреагували на арешт у Москві американця Пола Вілана і звинувачення його у "шпигунстві". Вони радять громадянам США відмовитись від подорожей до Росії задля власної безпеки.

Про це дипломати написали на своїх сторінках у Twitter.

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Так, колишній посол США в Росії Майкл Макфол зазначив, що змінив свої погляди щодо безпеки поїдок до РФ.

"Мене часто запитують, чи безпечно їхати до Росії в якості туриста або студента. Я завжди говорив – так, і з ентузіазмом. Проте після арешту Вілана я зміню свої поради", – написав він.

I often get asked if it’s safe to travel to Russia as a tourist or student. I always used to say yes, and with enthusiasm. After Whelan arrest, however, I will change my advice. — Michael McFaul (@McFaul) 2 січня 2019 р.

Зі свого боку, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер назвав дії уряду РФ щодо іноземців свавіллям.

"Поїздки в Росію, мабуть, безпечні для більшості американців. Однак, враховуючи свавільний норов російського уряду слідувати власним законам, американець не може подорожувати туди з тією ж упевненою безпекою, що він/вона має під час відвідання більшості інших країн", – зазначив Пайфер.

Travel to Russia is probably safe for most Americans. However, given the arbitrary capriciousness of the Russian government's implementation of its laws, an American cannot travel there in the same confident security that he/she could visit most other countries. https://t.co/GX2sgurCf8 — Steven Pifer (@steven_pifer) 3 січня 2019 р.

Нагадаємо, російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Уілана. Його підозрюють у шпигунстві. Згодом Росія надала до нього консульський доступ. Зі свого боку, держсекретар США Майк Помпео закликав РФ негайно повернути затриманого на батьківщину.