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      Колишні посли закликали громадян США не відвідувати Росію після затримання там американця

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      Колишні дипломати радять американцям відмовитися від поїздок до Росії
      Колишні дипломати радять американцям відмовитися від поїздок до Росії / Фото з відкритих джерел

      Колишні американські посли відреагували на арешт у Москві американця Пола Вілана і звинувачення його у "шпигунстві". Вони радять громадянам США відмовитись від подорожей до Росії задля власної безпеки.

      Про це дипломати написали на своїх сторінках у Twitter.

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      Так, колишній посол США в Росії Майкл Макфол зазначив, що змінив свої погляди щодо безпеки поїдок до РФ.

      "Мене часто запитують, чи безпечно їхати до Росії в якості туриста або студента. Я завжди говорив – так, і з ентузіазмом. Проте після арешту Вілана я зміню свої поради", – написав він.

      Зі свого боку, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер назвав дії уряду РФ щодо іноземців свавіллям.

      "Поїздки в Росію, мабуть, безпечні для більшості американців. Однак, враховуючи свавільний норов російського уряду слідувати власним законам, американець не може подорожувати туди з тією ж упевненою безпекою, що він/вона має під час відвідання більшості інших країн", – зазначив Пайфер.

      Нагадаємо, російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Уілана. Його підозрюють у шпигунстві. Згодом Росія надала до нього консульський доступ. Зі свого боку, держсекретар США Майк Помпео закликав РФ негайно повернути затриманого на батьківщину.

      Теги: Новини політики Кримінальні новини Новини США Новини Росії ФСБ
      Джерело: 24 Канал
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