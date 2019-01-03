Колишні посли закликали громадян США не відвідувати Росію після затримання там американця
Колишні американські посли відреагували на арешт у Москві американця Пола Вілана і звинувачення його у "шпигунстві". Вони радять громадянам США відмовитись від подорожей до Росії задля власної безпеки.
Про це дипломати написали на своїх сторінках у Twitter.
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Так, колишній посол США в Росії Майкл Макфол зазначив, що змінив свої погляди щодо безпеки поїдок до РФ.
"Мене часто запитують, чи безпечно їхати до Росії в якості туриста або студента. Я завжди говорив – так, і з ентузіазмом. Проте після арешту Вілана я зміню свої поради", – написав він.
Зі свого боку, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер назвав дії уряду РФ щодо іноземців свавіллям.
"Поїздки в Росію, мабуть, безпечні для більшості американців. Однак, враховуючи свавільний норов російського уряду слідувати власним законам, американець не може подорожувати туди з тією ж упевненою безпекою, що він/вона має під час відвідання більшості інших країн", – зазначив Пайфер.
Нагадаємо, російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Уілана. Його підозрюють у шпигунстві. Згодом Росія надала до нього консульський доступ. Зі свого боку, держсекретар США Майк Помпео закликав РФ негайно повернути затриманого на батьківщину.