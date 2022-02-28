Глава США ответил на соответствующий вопрос журналиста 28 февраля. Впрочем, он не объяснил, почему угроза возникновения ядерной войны для американцев не страшна. Вероятно, этого не следует бояться и украинцам. Ведь Соединенные Штаты в последние месяцы активно помогают Украине.

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Угрозы диктатора только породили мем

Президент России Владимир Путин накануне пытался публично угрожать миру. Он это делал во время встречи с министром "обороны" Сергеем Шойго и начальником Генштаба оккупационных войск Валерием Герасимовым.

Руководитель российских орков заявил, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО "допускают агрессивные высказывания" в адрес страны-оккупанта России. Поэтому диктатор приказал своим пособникам перевести так называемые "силы сдерживания армии" в особый режим несения боевого дежурства.

Следует заметить, что два собеседника Путина были не слишком вдохновенными и наполненными энтузиазмом это делать. Поэтому скриншоты с их лицами сразу разобрали на мемы и высмеиваются в сети. Ведь, вероятно, "силы сдерживания" кремля в таком же плачевном состоянии, как их танки.

Обращение Джо Байдена, где он об этом говорил: смотрите видео

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