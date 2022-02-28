Очільник США відповів це на відповідне запитання журналіста 28 лютого. Втім він не пояснив, чому загроза виникнення ядерної війни для американців не страшна. Ймовірно, цього не варто боятися й українцям. Адже Сполучені Штати протягом останніх місяців активно допомагають Україні.

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Погрози диктатора лише породили мем

Президент Росії Володимир Путін напередодні намагався публічно погрожувати світу. Він це робив під час зустрічі зі своїм міністром "оборони" Сергієм Шойгу та начальником Генштабу окупаційних військ Валерієм Герасимовим.

Керівник російських орків заявив, що вищі посадові особи провідних країн НАТО "допускають агресивні висловлювання" на адресу країни-окупанта Росії. Тому диктатор наказав своїм посіпакам перевести так звані "сили стримування армії" в особливий режим несення бойового чергування.

Слід зауважити, що двоє співрозмовників Путіна були не надто натхненними та наповненими ентузіазмом це робити. Тому скриншоти з їхніми обличчями одразу розібрали на меми та почали висміювати в мережі. Адже, ймовірно, "сили стримування" кремля в такому ж плачевному стані, як їхні танки.

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