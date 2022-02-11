Відео інциденту оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, який відомий під позивним "Штірліц".

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На оприлюднених кадрах видно як російську військову техніку викопує екскаватор. Судячи з відео, багнюку не змогли подолати де один, а одразу декілька танків. Як уточнив Анатолій Штефан, інцидент стався у Ростовській області.

Пишуть попередньо що багатирі в Ростовській області знову не доїхали,

– підписав він відео.

Російські танки у болоті: дивіться відео

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж висміяли російську техніку та військових. У коментарях вони написали:

"Джавеліни" аж просяться туди.

"Треба робити таку багнюку на кордоні".

"А кажуть лайно в лайні не тоне, ще як тоне".

"Свині всюди багнюку знайдуть".

Вже не перший інцидент

Зауважимо, що російська техніка не вперше застряє у болоті. Схожий інцидент трапився 8 лютого. Кумедне відео важкого пересування сил Росії регіоном оприлюднили у соціальних мережах.

Повний текст публікації з телеграм-каналу "Штірліц":

Пишуть попередньо що багатирі в Ростовській області знову не доїхали.