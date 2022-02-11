Видео инцидента опубликовал ветеран войны на Донбассе Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц".
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На обнародованных кадрах видно, как российскую военную технику выкапывает экскаватор. Судя по видео, грязь не смогли одолеть не один, а сразу несколько танков. Как уточнил Анатолий Штефан, инцидент произошел в Ростовской области.
Пишут предварительно, что богатыри в Ростовской области снова не доехали,
– подписал он видео.
Российские танки в болоте: смотрите видео
Реакция соцсетей
Пользователи соцсетей высмеяли российскую технику и военных. В комментариях они написали:
- "Джавелины" аж просятся туда.
- "Надо делать такую грязь на границе".
- "А говорят дерьмо в дерьме не тонет, еще как тонет".
- "Свиньи повсюду грязь найдут".
Уже не первый инцидент
Заметим, что российская техника не в первый раз застряли в болоте. Похожий инцидент произошел 8 февраля. Забавное видео тяжелого передвижения сил России по региону обнародовали в социальных сетях.
Полный текст публикации из телеграм-канала "Штирлиц":
Пишут предварительно, что богатыри в Ростовской области снова не доехали.