Так, перед посольством России высадили подсолнухи, которые ассоциируются с Украиной. Заметим, что в прошлом году там уже цвела подсолнечная поляна. В этом году местные решили не изменять традициям, чтобы испортить нервы россиянам.

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Оккупанты воюют с подсолнухами

Подсолнухи появились вблизи посольства в прошлом году впервые. И, скорее всего, ничего бы не было. Но россиянам постоянно чешется что-то уничтожить или разрушить. Так, оккупанты в течение целого года воевали с цветами.

Местные жители были очень терпеливы к российским агрессорам. Каждое утро они обнаруживали вырванные с корнями подсолнухи, после чего сажали новые. Приходил на высадку цветов и американец Конор. Он был в вышиванке, которую привез из Полонного на Хмельнитчине. В городе он до полномасштабного вторжения волонтерил, преподавая детям английский язык.

Он совместно с соседями выражать солидарность Украине, вывешивая на собственных домах нашу символику. И она также не давала покоя оккупантам.

Рядом с моим домом большой забор, на котором изображен украинский флаг. Несколько раз он был оскверненный – на нем рисовали большую Z. Я подсказал владельцу и он дописал – "Зеленский",

– рассказывает он.

Зафиксировали даже один из позорных поступков россиян. На пешеходную дорожку перед посольством дети принесли букеты подсолнухов. Тогда с автомобиля с дипломатическими номерами, которые заезжал в посольство, вышел мужчина, который копнул цветы.



Как украинцы высаживали подсолнухи у посольства России в Вашингтоне / Скриншот с видео

Троллинг россиян набирал обороты

Так, Бен Виттес в твиттере призвал всех желающих прийти на митинг. Его он устроил под, как отмечает мужчина, воротами ада. И, конечно, сотрудников посольства это оскорбило. Причем настолько, что они пожаловались на мужчину правоохранителям.

Они несколько раз пытались сделать так, чтобы меня арестовали. Однажды, когда я запостил фразу "будет горячо" в смысле очень круто и значок огонька, они позвонили в Секретную службу США и сказали, что я им угрожаю поджогом,

– заметил активист.

Тогда к нему наведалось сразу 4 автомобиля Секретная служба. Правоохранители провели с активистом разговор. А также, рассказал он, не обнаружили у него бомбы, что логично, ведь он не планировал никого взрывать.

В следующий раз Бен принес со знакомой художницей под посольство макет стиральной машины. Его сделали из папье-маше, чтобы напомнить оккупантам об их мародерстве. Это, конечно, сотрудников дипучреждения возмутило, поэтому они снова вызвали Секретную службу, пожаловавшись на якобы теракт.

Пранки Бена только набирали обороты. Он 1 апреля переименовал свой аккаунт в твиттере в "Посольство России". И из него сделал твиты о подсолнухах, которые удалось высадить. Также опубликовал изображение флага Украины на стенах посольства.

Это была шутка, но российскому посольству она не показалась смешной. Они пожаловались твиттеру, и они заблокировали мой аккаунт навсегда,

– заметил Бен.

Американцы, хоть россияне и продолжают уничтожать подсолнухи, будут в дальнейшем высаживать цветы. Мама американца Эндрю Питерс, отдавшего свою жизнь, защищая Украину, передала пакетик с семенами. В записке она попросила, чтобы эти цветы посадили в память о ее сыне, который обожал прогулки на природе.

На его похоронах, на которых присутствовал наш военный атташе, она раздавала всем и передала мне также семена подсолнуха. Мы его уже посадили в других местах, возле себя я посадила. И здесь будут также семена, и они будут немым упреком,

– добавила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Подсолнухи очень скоро зацветут. Интересно, что смотрят они в основном в окна жителей. От посольства России отворачиваются. Таков вот символизм.