Американцы увлеклись меткой стрельбой по боевикам от украинской снайперши

Американские морпехи обратили внимание на архивное видео, снятое на Донбассе. На кадрах изображено мастерство украинской снайперши, которая не оставила равнодушными американцев.

Соответствующий ролик опубликовал писатель и бывший военнослужащий США Джош Брукс.

Важно Хочу уничтожить Путина, – лучший снайпер ВСУ дал откровенное интервью

На обнародованных кадрах видно, как пророссийские боевики передвигались окопами под прикрытием темноты, однако их удалось заметить благодаря прицелу с тепловизором.

В результате работы снайпера, которым оказалась доброволец Правого сектора Елена Белозерская, оккупантов ликвидировали. Обнародованное видео демонстрирует эффективность использования тепловизоров при их умелом использовании. Как отмечает Брукс, подобные технологии теперь доступны для многих стран.

Сама Елена Белозерская уже отреагировала на внимание со стороны американских военных. На своей странице в фейсбуке она написала:

Очень интересно читать в комментариях, как американцы пытаются разобраться в нашей военно-политической ситуации.

Работа украинского снайпера на Донбассе: смотрите видео

Полный текст публикации Елены Белозерской:

В американском милитарном сообществе выложили архивное видео моей стрельбы по противнику. Очень интересно читать в комментариях, как американцы пытаются разобраться в нашей военно-политической ситуации.