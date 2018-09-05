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Американцы массово сжигают кроссовки Nike: известна причина

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Американцы массово сжигают кроссовки Nike
Американцы массово сжигают кроссовки Nike / 24 канал

Недовольные американцы сжигают кроссовки и портят продукцию производителя спортивной одежды в знак протеста против футболиста Колина Каперника, который стал лицом новой рекламной кампании Nike.

Отметим, что американский футболист Колин Каперник ранее показательно игнорировал гимн США. "Я не намерен делать вид, что горжусь флагом страны, в которой притесняют темнокожих и людей другого цвета кожи. Это важнее футбола", – прокомментировал свои поступки Каперник.

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Сейчас стало известно, что Nike выбрала Каперника лицом кампании, посвященной 30-летию слогана Just Do It. Производитель одежды подчеркнул, что Каперник – один из самых выдающихся спортсменов своего поколения. А на официальный постер с футболистом добавили надпись: "Верь во что-то. Даже если ради этого придется пожертвовать всем".

Такое решение Nike спровоцировало критику со стороны патриотически настроенных американцев. В Twitter стал набирать популярность хэштег #BoycottNike, под которым пользователи начали выкладывать фото и видео, где они сжигают кроссовки Nike.

"Сначала Национальная футбольная лига заставляет меня выбирать между моим любимым спортом и моей страной. Я выбрал страну. Потом Nike заставляет меня выбирать между моей любимой обувью и моей страной", – говорится в сообщении.

Многие портят продукцию спортивного бренда.

Напомним, во время матча, когда Каперник проигнорировал гимн Америки, президент США Дональд Трамп раскритиковал поведение спортсменов. Он посоветовал Капернику поискать другую страну, а Национальной футбольной лиге – уволить всех футболистов, которые демонстрируют неуважение к гимну страны.

Теги: Новости США протесты
Источник: 24 канал
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